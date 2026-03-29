Сколько стоит доллар и евро сегодня в Украине: курс валют 29 марта

Отмечается, что на украинский валютный рынок влияют мировые события.

На ситуацию с валютой в Украине оказывает серьезное влияние неопределенность на глобальных рынках. Обменники в воскресенье, 29 марта, будут работать со значительным разбросом ценников.

Аналитик Алексей Козырев отметил, что курс доллара в Украине сегодня в большинстве обменников будет находиться в пределах: прием - 43,40-43,90 грн. и продажа - 44,00-44,30 грн. При этом он указал, что курс евро будет находиться в пределах: прием - 50,25-50,80 грн. и продажа - 50,85-51,40 грн.

По его словам, в части обменников указанные курсы могут быть скорректированы еще на 5−10 копеек в зависимости от задач каждого из них и уровня конкуренции в каждом населенном пункте Украины.

"Учитывая существенную неопределенность развития ситуации на мировом валютном рынке, финансисты в Украине будут выставлять свои котировки по доллару и евро, в зависимости от собственного видения перспектив пары евро/доллар в мире", - подытожил эксперт.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 30 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,84 гривни за доллар. При этом, согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,49 гривни за один евро.

Вас також можуть зацікавити новини: