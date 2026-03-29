Украина отправляет оккупантам на фронт стельки со взрывчаткой под видом гумпомощи, - Forbes

Каждая стелька содержала эквивалент 1,5 грамма тротила.

Украина нашла еще один недорогой способ дезорганизовать и подорвать логистику и моральный дух российских войск на фронте: отправляя им начиненные взрывчаткой стельки под видом гуманитарной помощи, пишет Forbes.

По данным украинского издания "Милитарный", сотрудники спецслужб Украины якобы подкладывали "взрывные" стельки в грузы для российских воинских частей, которые перемещались с помощью российских добровольцев и благотворительных фондов, что позволяло выдавать их за обычную гуманитарную помощь.

Каждая стелька содержала 1,5 грамма тротила. Такой крошечный заряд не уничтожит ни машину, ни бункер, однако при попадании в ногу с близкого расстояния он может нанести серьезную травму.

"Для России проблема заключается не только в взрывном заряде, но и в способе доставки. Добровольческие сети взаимопомощи полезны именно потому, что они действуют быстро и неформально. Но именно эти качества делают их уязвимыми для проникновения. Ужесточение контроля может сделать их более безопасными, но также замедлит их работу и снизит эффективность", - подчеркивает Forbes.

Цепочка поставок, превращенная в оружие

По данным "Милитарного" первые поставки начались в начале марта и могли составить десятки тысяч единиц. При этом сообщается схема была раскрыта лишь частично - после ошибки одного из участников. Украинские агенты использовали как минимум одного посредника "вслепую", то есть этот человек, возможно, не знал истинной природы груза. Эта ошибка, как сообщает "Милитарный", помогла ФСБ идентифицировать одну из партий груза.

Российские власти заявляют, что изъятая партия была отправлена ​​из Польши через Беларусь. По данным росСМИ, иностранный гражданин в Москве получил посылку, содержащую 504 самодельных взрывных устройства, замаскированных под нагреваемые стельки, якобы предназначенных для доставки российским воинским частям в качестве гуманитарной помощи. По данным ФСБ, каждое устройство содержало взрывчатое вещество, эквивалентное 1,5 граммам тротила, и было предназначено для детонации при подключении к источнику питания.

В то же время украинские источники утверждают, что перехваченная партия составляет лишь небольшую часть от общего количества уже отправленных грузов.

"Если это так, то основной эффект может быть как психологическим, так и физическим. Как только военнослужащие начинают подозревать, что пожертвованное снаряжение, электроника, одежда или предметы комфорта могут быть минами-ловушками, каждая партия становится подозрительной", - пишет Forbes.

Подобную тактику трудно масштабировать, но, возможно, в этом и нет необходимости, отмечает издание:

"Даже небольшое количество инцидентов может заставить российские подразделения более тщательно проверять помощь добровольцев, замедляя поставки и создавая дополнительные препятствия в и без того неравномерно работающих сетях снабжения".

Российские силы в значительной степени полагались на добровольческие группы и благотворительные пожертвования для восполнения дефицита снабжения. Эта зависимость создает лазейку. Если эти каналы удастся взломать, доверие к такой системе ослабнет.

Не первое замаскированное устройство

Подобный метод был использован в начале 2025 года против российских операторов беспилотников, которым отправляли очки с видом от первого лица с небольшими взрывными зарядами.

В совокупности эти случаи указывают на последовательный метод, а не на единичный случай: сокрытие небольших взрывных устройств внутри полезных аксессуаров, которые, вероятно, будут передаваться по неофициальным каналам снабжения без тщательного контроля.

Ранее УНИАН писал, что армия РФ наращивает штурмы под Покровском, направляя основные усилия на продвижение в районах Гришиного и в направлении Родинского, при этом пытается действовать так называемыми "малыми клешнями".

Такжже в ISW сообщали, что российские оккупанты ждут улучшения погодных условий, чтобы активизировать наступательные операции на Купянском направлении.

