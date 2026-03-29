Быстрее звука и масштабнее Concorde: почему лучший самолет США так и не взлетел

Америка готовила революционный ответ европейскому сверхзвуковому чуду, однако проект внезапно исчез, оставив после себя лишь деревянный макет.

В 1960-х годах США вступили в отчаянную сверхзвуковую гонку, пытаясь превзойти англо-французский Concorde, пишет Supercar Blondie.

Авиагигант Boeing разработал модель 2707, которая должна была стать больше и быстрее любого конкурента того времени. Однако грандиозный план национального масштаба потерпел крах еще до первого полета.

Когда Великобритания и Франция объединили усилия для создания Concorde, в Америке это вызвало серьезное беспокойство. Поэтому президент Джон Ф. Кеннеди в июне 1963 года запустил программу Национального сверхзвукового транспорта, чтобы США не остались позади в эпоху реактивных самолетов.

Рассматривались два серьезных проекта. Это были Lockheed L-2000 и Boeing 2707. Из них правительство выбрало последний.

По мнению разработчиков, этот самолет должен был стать колоссальным шагом вперед:

Скорость: до Маха 3 (быстрее, чем у европейского конкурента);

Вместимость: до 300 пассажиров (по сравнению со 120 в Concorde);

Инновации: уникальная конфигурация с размахом крыла, изменяющимся во время полета.

В 1969 году американская компания создала полноразмерный макет самолета с поворотным крылом 2707. Представленный публике, он стал отдельной туристической достопримечательностью, а Boeing предлагал экскурсии для всех желающих

Когда в СССР появился сверхзвуковой самолет Ту-144, США захотели создать свой аналог. Несмотря на конкуренцию с европейцами, американцы не хотели проигрывать своему сопернику времен Холодной войны.

Почему американская мечта развалилась

Несмотря на амбиции, разработчики столкнулись с рядом критических проблем. Расходы на проект стремительно росли, а сложная концепция поворотного крыла оказалась слишком сложной для реализации. Пока Concorde и советский Ту-144 уже покоряли небо, Boeing все еще боролся с чертежами.

Дополнительным ударом стала низкая терпимость общественности к звуковым ударам над сушей и экологические вопросы. По имеющимся данным, из-за этих факторов заказы начали исчезать, а в 1971 году проект был окончательно отменен.

"Первый деревянный макет был тихо разобран. Второй имел более необычную судьбу, оказавшись и в музее, и в определенный момент – в церкви", – сообщают СМИ.

