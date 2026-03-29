Осталось 15% мощностей: эксперт оценил последствия ударов по российским портам

На этом фоне РФ не получит значительных доходов в результате снятия санкций со стороны США.

Удары Сил обороны Украины по российским портам в Ленинградской области не дают РФ заработать на фоне снятия с них санкций со стороны США. Такое мнение в эфире Украинского радио высказал руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук.

"Удары по ключевым портам нефтеперевалки – Балтика, Финский залив, Усть-Луга, Приморск – обеспечивают 45% танкерной перевалки нефти российского экспорта. Порты Черного моря – еще 40%. А на все остальное остается полтора десятка процентов – Дальний Восток и север. Если заблокировать, заткнуть эти дыры, то те быстрые миллиарды, на которые очень рассчитывает Путин, к ним не придут. И сейчас они приостановлены. Учитывая то, что по ним били буквально четыре дня подряд и, я думаю, это будет продолжаться", – сказал Лакийчук.

Он добавил, что на фоне этого Силы обороны атакуют и другие нефтеперерабатывающие объекты РФ. В частности, он отметил атаку на российский НПЗ "Киришинефтеоргсинтез", который остановил свою работу в результате результативных действий Сил обороны.

"Не впервые наносим удары по этому НПЗ, одному из ключевых не только по производству бензина и горюче-смазочных материалов, специфичных для российской армии. А это один из ключевых нефтеперерабатывающих заводов. Там он дает 10 или 12% в совокупности. Мощные удары, значительно более мощные с учетом ошибок и недоработок предыдущих ударов в 2024-2025-м – там до сих пор горит. А теперь еще атакуем военную инфраструктуру. По Самаре ударили. Это Новокуйбышевск", – добавил Лакийчук.

Он отметил, что Украина наращивает удары по территории РФ. И в течение марта Силы обороны применили уже больше дронов для дальних атак, чем Россия.

"Одна стратегическая операция продолжается во время войны на земле, другая – в воздухе. И здесь россияне проигрывают. Много говорят о последнем российском налете, когда они применили около тысячи дронов. Но всего за месяц они использовали где-то 2 800 "шахедов", "гербер". А Силы обороны Украины – 2 900, под 3 000. Это серьезно. Это, не считая ракет", – пояснил Лакийчук.

Напомним, в ночь на 29 марта дроны в пятый раз подряд атаковали Ленинградскую область России. Губернатор региона признал, что БПЛА повредили, в частности, порт "Усть-Луга". Между тем россияне публикуют видео масштабного пожара в районе порта, дымовую завесу от которого видно даже с пассажирских самолетов над городом.

Между тем The Telegraph назвал последние удары Сил обороны по нефтяной инфраструктуре РФ "самыми масштабными за четыре года войны". Издание также отмечает, что это происходит на фоне роста мировых цен на нефть и ослабления санкций.

