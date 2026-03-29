Дроны пятую ночь подряд атаковали Ленинградскую область, в порту Усть-Луга снова пожар

Пятую ночь подряд Ленинградская область России подвергалась атаке дронов, в результате чего возник пожар в порту Усть-Луга.
Удар подтвердил и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Также он сообщил о возможности "снижения скорости мобильного интернета".
По данным Дрозденко, над Ленинградской областью был сбит 31 дрон. Также, по его словам, в результате атаки поврежден порт Усть-Луга. Там уже работают пожарные.
Последствия пожара в порту настолько заметны, что россияне фиксируют с борта пассажирского самолета дымовую завесу после атаки дронов по ключевым портам.
Удары по российским НПЗ
Президент Владимир Зеленский заявил, что после ударов по НПЗ в Ленинградской области у РФ осталось около 40% мощностей.
Вчера президент Владимир Зеленский заявлял, что украинские дроны и дроно-ракеты становятся более эффективными для поражения объектов в глубоком тылу на российской территории, в том числе нефтяной инфраструктуры.
По данным Reuters, ключевой российский порт по экспорту нефти на Балтике Усть-Луга приостановил отгрузку нефти и нефтепродуктов после первых массированных атак украинских дронов.
28 марта Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в Ленинградской области по состоянию на утро продолжаются пожары на территории нефтеперерабатывающего завода "НОВАТЭК-Усть-Луга" и нефтяного терминала "Транснефть-порт Приморск".
