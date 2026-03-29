Россия атаковала ряд областей Украины: возникли перебои с электричеством, ранены дети

Увеличилось число раненых в результате удара по Николаевской области.

Вечером и ночью Россия атаковала дронами ряд областей Украины, были нанесены удары по энергетике и гражданской инфраструктуре, среди раненых – дети.

Так, вечером в Воскресенской общине Николаевского района на территории общественного места отдыха упали обломки БПЛА. По сообщению главы Николаевской ОГА Виталия Кима, пострадали десять человек – две женщины в возрасте 40 и 18 лет, пять девочек и трое мальчиков в возрасте от 10 до 16 лет.

"На утро 40-летняя женщина и две девочки 13 и 15 лет находятся в тяжелом состоянии, остальные шестеро пострадавших детей – в состоянии средней тяжести", – сообщил он.

Также удар пришелся по Конотопу Сумской области. Мэр города Артем Семенихин сообщил о повреждении гражданской инфраструктуры и жилого фонда города.

Был удар и по Хмельницкой области, в результате чего возникли перебои с электроснабжением, сообщил глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

"В результате атаки были перебои с электроснабжением. Энергетики в кратчайшие сроки восстановили электроснабжение всех потребителей", – сообщил он.

По его словам, информация о погибших или раненых не поступала.

В ночь на 28 марта российские войска нанесли массированный удар по Одесской области. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненые. Местные власти сообщили о значительных разрушениях жилого сектора, поврежденных учебных заведениях и родильном доме.

Кроме того, враг атаковал и Кривой Рог. В городе погибли два человека, еще двое получили ранения.

