Новая дискуссия в сети: что на самом деле означает аббревиатура 'QR' в известных кодах

Тайна повседневной технологии, которой мы пользуемся каждый день, раскрыта: ответ оказался предельно простым.

Миллионы людей по всему миру только сейчас узнают истинное значение названия технологии QR-кодов, которая стала неотъемлемой частью нашей жизни. Об этом сообщает издание Supercar Blondie, ссылаясь на волну обсуждений в соцсети X.

Поводом для ажиотажа стал вирусный пост пользователя под ником @thefarmersheep, который задал простой вопрос о значении этих двух букв. Это заставило тысячи людей выдвигать собственные теории – от сверхсложных технических терминов до совершенно случайных вариантов.

На самом деле история создания этой технологии уходит корнями в 1994 год. Ее разработала японская компания Denso Wave для отслеживания автомобильных деталей. Но традиционные штрих-коды не справлялись с объемом информации, поэтому разработчики создали новый формат.

Видео дня

Что касается того, что на самом деле означает "QR", ответ удивительно прост: "Quick Response" (быстрый ответ). По имеющимся данным, название напрямую указывает на главную цель создания – скорость, с которой код можно считать.

Популярность технологии объясняется также и тем, что разработчики сделали ее свободно доступной. Как отмечают эксперты, компания не требовала патентных сборов, что позволило кодам выйти за пределы автопрома.

"Это решение помогло им выйти далеко за пределы автомобильного мира и в конечном итоге стать глобальным инструментом, который используется для всего: от платежей до меню и билетов", – подчеркивается в статье.

Цифровое прослушивание

Ранее УНИАН писал, что Google постоянно собирает данные об активности пользователей, однако теперь стало известно, как именно цифровые помощники могут нарушать вашу конфиденциальность. В частности, Google Assistant на смартфонах работает в режиме постоянного "прослушивания", чтобы мгновенно реагировать на голосовые команды. Однако из-за несовершенства алгоритмов запись часто активируется ошибочно – из-за посторонних звуков или похожих фраз, из-за чего ваши личные разговоры могут попадать на серверы компании.

Чтобы это прекратить, эксперты советуют отключить функцию "Голосовая и аудиоактивность" в настройках учетной записи.

