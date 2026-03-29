Известная певица откровенно рассказала об общении с родными из РФ: 'Там нет сочувствия'

Юлия также ответила, беспокоятся ли родные об её безопасности во время атак врага.

Певица Юлия Юрина из группы Yuko, которая является гражданкой РФ и уже несколько лет пытается получить украинский паспорт, рассказала об отношениях с родителями во время полномасштабной войны.

Не секрет, что артистка с 2012 года живет в Украине и осуждает кровавую политику диктатора. Однако, по словам Юлии, ее родные верят только российской пропаганде, а не ей.

"У нас всегда возникают острые конфликты. Наши позиции кардинально различаются, и эти разговоры почти всегда заканчиваются ссорами. И это сложно. Соревноваться с российской пропагандой практически невозможно - это огромная, хорошо отлаженная система, которая годами формировала сознание людей. Иногда у меня возникает желание что-то доказать, объяснить, убедить. А иногда – просто опускаются руки. Это постоянные противоречивые чувства: мы можем год общаться, а потом год – нет", – отметила Юлия в интервью OBOZ.UA.

Юрина добавила, что во время массированных атак, когда россияне запускают ракеты по мирным украинцам, родные не беспокоятся за ее безопасность.

"Говорят, что так и надо – там нет сочувствия или понимания. Когда рассказываешь, что рядом был прилет, что это буквально в нескольких сотнях метров – в ответ можешь услышать: "Ну, это же не пять метров". Мама и бабушка стараются вообще не поднимать тему войны, потому что знают, что я болезненно это воспринимаю и мы начинаем ссориться. Это совсем не те семейные отношения, которые хотелось бы иметь, хотя я – единственный ребенок в семье", – отметила певица.

