'Каждая секунда на счету': немецкий пилот рассказал, как НАТО перехватывает самолеты РФ

Летчик говорит, что, как правило, задание становится известно уже в воздухе.

Военные летчики из Германии все чаще поднимаются в воздух для перехвата российских самолетов вблизи восточных границ НАТО. Об этом рассказал пилот Бундесвера, служащий на базе Мальборк в Польше недалеко от Калининградской области, для BILD.

Он отметил, что тревога объявляется постоянно, а на вылет дается считанные минуты.

"Как только раздается звонок, каждая секунда на счету. Мы надеваем жилеты, хватаем шлемы и бежим к машинам, которые отвезут нас к самолету. Мы запрыгиваем в самолет, наземный персонал все готовит, закрывает кабину и вытаскивает предохранительные штифты из ракет", - подчеркнул пилот.

По его словам, уже в воздухе становится известно задание. Обычно это российские военные самолеты с выключенными транспондерами, которые приближаются к воздушному пространству НАТО.

"Конечно, видишь и вооружение, которое у россиян на борту. В такой ситуации нужно уметь действовать гибко. Мы подлетаем, смотрим, что они делают, какое-то время летим рядом с ними. У меня всегда в голове: мы все люди, и россияне тоже. Но в конечном счете это всего лишь нажатие кнопки. И ракета уже летит", - объяснил военный.

В BILD добавили, что на восточном фланге НАТО происходит около 40 подобных вылетов в месяц.

