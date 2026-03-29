Javelin, который останавливал танки РФ в 2022 году, пользуется спросом даже в эпоху дронов

Американская оборонная компания Lockheed Martin заявила, что на сегодняшний день продолжаются работы по увеличению производственных мощностей ПТРК Javelin, учитывая то, что спрос на это оружие в мире продолжает расти. Как пишет Defense Express, в прошлом году компания уделила значительное внимание координации действий с поставщиками, чтобы обеспечить стабильную и надежную цепочку поставок компонентов.
По словам аналитиков, для Javelin такие поставки являются действительно масштабными - около сотни поставщиков комплектующих и еще 25 крупных компаний-субподрядчиков, каждый из которых за 8-10 месяцев провел необходимые обновления для увеличения объемов поставок тех или иных деталей. Как отмечают в Lockheed Martin, благодаря этому компания смогла своевременно приобрести все необходимое для удовлетворения спроса на противотанковые ракетные комплексы Javelin, не потеряв при этом качество продукции.
"Этот скоординированный подход дает нам уверенность в том, что цепочка поставок Javelin сможет поддерживать ускоренные темпы производства сейчас и обеспечивать выполнение будущих задач", - подчеркнул вице-президент совместного предприятия и директор программы Javelin Рич Личчон.
Как добавляют в Defense Express, это также помогло отработать долгосрочные решения, которые пригодятся при необходимости улучшать противотанковую ракету, а именно ее автоматизация, прогнозирование на базе искусственного интеллекта и дальнейшая модернизация.
"На будущее у Lockheed Martin есть амбициозная цель сократить сроки поставки всех комплектующих до 52 недель и сформировать на складе запас тех компонентов, которые являются особенно критическими. В конечном итоге это должно положительно повлиять на поддержку дальнейших скачков спроса на Javelin", - отметили в издании.
В то же время в эпоху беспилотников логичным может быть вопрос, нужно ли вообще тратить деньги на дорогие противотанковые ракетные комплексы, когда есть более дешевые FPV-дроны, однако, по словам экспертов, такой тип оружия остается популярным на мировом рынке вооружений.
"Тем более с учетом того, что в мире также появляются новые образцы и вариации в соответствии с современными потребностями, такие как израильский L-SPIKE 4X, который является первым ПТРК 6-го поколения, представляющим собой скорее дрон, чем ракету", - отмечается в материале.
