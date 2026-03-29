Сколько будут стоить 100 долларов в первые дни апреля: прогноз банкира

Отмечается, что ситуация на валютном рынке будет довольно-таки напряженной.

Украинцы на следующей неделе вряд ли увидят новые курсовые пики или какие-то сенсации. Валютный рынок в Украине будет жить в режиме сдерживаемого напряжения.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что спрос на валюту будет, но он не сможет перекрыть предложение, поэтому интервенции Национального банка будут играть главную роль в обеспечении равновесия.

Согласно прогнозу банкира, до 5 апреля курс доллара в Украине будет находиться в пределах 43,5-44,25 гривни на межбанке и 43,5-44,5 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнях будет стоить 4350-4450 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам 43500-44500 гривень.

При этом, он указал, что курс евро в Украине в этот период будет находиться в пределах 49,5-52 гривни на межбанке и 50,5-52 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнях до 5 апреля будут стоить 5050-5200 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся украинцам в 50500-52000 гривень.

Курс валют в Украине - прогноз банкира на апрель 2026 года

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что апрель, вероятно, станет месяцем, который будет иметь значение не только для второго квартала, но и для общей финансовой картины всего года.

По его мнению, в течение апреля курсы валют в Украине будут находиться в следующих пределах: курс доллара – 43,75–44,50 грн/долл., а курс евро – 49,5–52 грн/евро.

