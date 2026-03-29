Под конец недели Украину разогреет аж до +20°, но дожди продолжатся

Осадки ожидаются везде, кроме севера и северо-востока Украины.

Последнее воскресенье марта в Украине будет очень теплым, но с дождями. Осадки сегодня пройдут на западе, юге, востоке и некоторых центральных областях. Температура при этом ожидается довольно высокой, как для этого времени года - до +15°...+20°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет влажно. Тут ожидается облачная погода с прояснениями и периодические небольшие дожди. На Прикарпатье - во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях - осадки будут умеренные. Несмотря на дожди температура останется довольно высокой, +12°...+15°.

На севере Украины 29 марта будет сухо и очень тепло. Тут воздух прогреется до +15°...+18°. Ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков.

На востоке Украины сегодня пасмурная и дождливая погода будет чередоваться с солнечными прояснениями. Температура днем повысится до летних +17°..+21°.

В центральной части Украины 29 марта погода будет неоднородной. В Винницкой и Днепропетровской областях ожидается небольшие дожди. На остальной территории будет сухо. Столбики термометров покажут от +14° до +19°.

На юге Украины сегодня будет тепло, +17°...+20°, но местами пройдут небольшие дожди.

29 марта - какой сегодня праздник, приметы погоды

29 марта - Марков день. По приметам, если небо ясное и солнечное, то весна будет теплой.

