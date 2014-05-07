В Киево-Печерской лавре отрицают, что один из погибших в Славянске был клириком лавры

Об этом говорится на сайте обители.

"В средствах массовой информации появились известия о том, что 2 мая, попав под прицельный огонь, погиб командир подразделения народного ополчения Славянская Сергей Журиков. Согласно информационным сообщениям прессы, погибший ранее служил пономарем в Киево-Печерской лавры. Этот человек не был клириком Киево-Печерской лавры", - говорится в сообщении.

"В период нелегких испытаний и событий, в результате которых умирают люди, выражая соболезнования родным и близким всех, кто погиб, просим представителей СМИ проверять факты и быть максимально внимательными при сообщении информации", - говорится на сайте лавры.

" В Киево-Печерской лавре не прекращаются молитвы за упокой каждой христианской души и скорейшее преодоление общественно-политического кризиса в Украине" , - сообщает сайт лавры.