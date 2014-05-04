Вчерашние столкновения в Мариуполе произошли из-за похищения террористами оружия и 5 украинских военных

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

По словам исполняющего обязанности начальника криминальной милиции Мариупольского горуправления Алексея Паниотова, 3 мая около 15-и часов на блок-пост военнослужащих Вооруженных сил Украины, который дислоцируется в поселке Рыбацкое, приехали несколько граждан якобы с целью оказать посильную помощь военнослужащим (привезли продукты питания).

Позже выяснилось, что еда содержала вещество, которое вызвало сонливое состояние у силовиков. Спустя полчаса около 20 неизвестных на трех автомобилях подъехали к военнослужащим и, воспользовавшись беспомощным состоянием, взяли в плен 5 членов военного экипажа, отобрали 4 автомата, гранатомет, пулемет и боеприпасы, сообщил Паниотов.

На посту в спецтехнике остались двое военных, которые смогли оказывать сопротивление, отбили нападение и не позволили завладеть их оружием.

Вместе с тем заложников доставили в помещение Мариупольского городского совета. Туда же боевики привезли и оружие, отнятое у силовиков.Читайте такжеВ Мариуполе отключили веб-камеры, перед горсоветом горят покрышки, слышны выстрелы

С целью недопущения кровопролития и дестабилизации ситуации в городе, работники милиции и руководство военнослужащих начали мирный диалог с захватчиками, отмечается в сообщении.

«Правоохранители предложили штурмовикам разумный компромисс: они добровольно сдают оружие и отпускают военных – а по отношению к ним не будут применяться жесткие меры. Однако уже во время переговорного процесса представители так называемой Донецкой народной республики, начали выстраивать баррикады из автомобильных покрышек на пересечении проспекта Ленина с улицей Казанцева», - проинформировали в милиции.

Когда силовики выводили из здания мэрии заложников, активисты подожгли покрышки и отказались отдавать оружие. После очередного диалога у захватчиков появились новые условия: в обмен на оружие милиция должна снять окружение по периметру городского совета, отмечается в сообщении.

«Но даже после этих договоренностей вторая сторона начала действовать вопреки договоренностям и открыла огонь в сторону милиционеров. Стражи порядка были вынуждены произвести несколько предупредительных выстрелов в воздух, но это не остановило активистов, находившихся в горсовете. На этом мирное общение прекратилось, и со стороны митингующих начались агрессивные действия, направленные на уничтожение имущества путем поджога, были слышны выстрелы. Также группа граждан выдвинулась в центр города, где разбила и подожглаофисы одной из партийных организаций и банковских учреждений, чем нанесла значительный вред городскому имуществу», - сообщает УСО.

Милиционеры задержали трех граждан, которые, согласно предварительной информации, причастны к поджогам прошлой ночью. Открыты уголовные производства по ч.2 ст.147 Уголовного кодекса Украины – «захват заложников» и по ч.2 ст.294 Уголовного кодекса Украины – «массовые беспорядки», за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В настоящее время личный состав мариупольского гарнизона милиции проводит мероприятия, направленные на возвращение похищенного оружия и установления других лиц, причастных к событиям минувших суток.