Ночью в Мариуполе разгромили офис "Батькивщини" - СМИ
В Мариуполе сегодня ночью неизвестные разгромили офис партии "Батькивщина".
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на "5 канал".
Офис партии находится на проспекте Ленина недалеко от городского совета. Кроме того, сообщается, что у здания горсовета с утра не было замечено каких-либо активных действий со стороны украинских силовиков.
В районе городского совета горели автомобильные покрышки, звучали сирены. Вблизи здания горсовета дежурили машины "скорой помощи", информации о жертвах и пострадавших нет. В то же время, в соцсетях очевидцы писали, что на территории вокруг горсовета отсутствовала мобильная связь, отключено освещение.
Как сообщает 0629.com.ua, по информации источника в силовых структурах, ночью АТО в городе не проводилась, но террористам удалось посеять панику среди населения.