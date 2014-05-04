Ночью в Мариуполе разгромили офис "Батькивщини" - СМИ

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на "5 канал".

Офис партии находится на проспекте Ленина недалеко от городского совета. Кроме того, сообщается, что у здания горсовета с утра не было замечено каких-либо активных действий со стороны украинских силовиков.

В районе городского совета горели автомобильные покрышки, звучали сирены. Вблизи здания горсовета дежурили машины "скорой помощи", информации о жертвах и пострадавших нет. В то же время, в соцсетях очевидцы писали, что на территории вокруг горсовета отсутствовала мобильная связь, отключено освещение.

Как сообщает 0629.com.ua, по информации источника в силовых структурах, ночью АТО в городе не проводилась, но террористам удалось посеять панику среди населения.