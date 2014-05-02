В беспорядках в Одессе погибли уже четыре человека - СМИ

Одесская милиция сообщает о 4 погибших в ходе столкновений в центре Одессы.

Об этом 048 сообщила руководитель пресс-службы УВД города Татьяна Хмельницкая.

Читайте такжеВ Одессе возобновилось столкновение сепаратистов и сторонников единства Украины

Причина смерти не называется, на месте работают эксперты и медики.

Также известно о трех раненых милиционерах. У них травмы разной степени тяжести, повреждения в руку, грудную клетку. Фамилии не называют, но по данным СМИ, в числе раненых – замначальника одесской милиции Дмитрий Фучуджи.

Также 048 известно о трех пострадавших журналистах.