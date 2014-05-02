В беспорядках в Одессе погибли уже четыре человека - СМИ
19:29, 02 мая 2014Политика
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Также известно о трех раненых милиционерах и трех пострадавших журналистах.
Фото: Valeriya Ivashkina / facebook.com
Одесская милиция сообщает о 4 погибших в ходе столкновений в центре Одессы.
Об этом 048 сообщила руководитель пресс-службы УВД города Татьяна Хмельницкая.
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Причина смерти не называется, на месте работают эксперты и медики.
Также известно о трех раненых милиционерах. У них травмы разной степени тяжести, повреждения в руку, грудную клетку. Фамилии не называют, но по данным СМИ, в числе раненых – замначальника одесской милиции Дмитрий Фучуджи.
Также 048 известно о трех пострадавших журналистах.
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