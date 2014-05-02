Протестующему в центре Одессы прострелили легкое - СМИ

Милиция подтвердила, что мужчина, погибший во время сегодняшних столкновений в центре Одессы, получил огнестрельное ранение, сообщает Думская.net.

«В результате столкновения один человек получил огнестрельное ранение в правое легкое. Пострадавшему была вызвана скорая медицинская помощь, до приезда которой он умер», — сообщает пресс-служба облУВД.

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Как передает корреспондент «Думской», около часа назад на месте столкновений были обнаружены две гильзы калибра 5,45 мм от оружия на базе автомата Калашникова и одна пуля.

Ранее милиция сообщала, что протестующие используют камни, коктейли Молотова и взрывные устройства. Правоохранителям удалось разделить стороны кордоном, однако после временного затишья столкновения начались в районе Греческой площади.

«Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст . 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины», — заключили в ведомстве.