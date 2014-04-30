ВСУ приведены в полную боевую готовность в связи с угрозой нападения России - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил и.о. президента Украины Александр Турчинов на совещании с главами облгосадминистраций в Киеве.

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По словам Турчинова, сегодня существует реальная опасность развязывания Россией континентальной войны против Украины.

Наши вооруженные силы приведены в полную боевую готовность, - заявил Турчинов.