Под ОГА в Луганске полковник милиции вышел к сепаратистам: "Мы не сдадим оружие" (онлайн-трансляция)

Он представился полковником Сергеем Осиповым и сообщил, что его полк находился в здании ОГА для охраны порядка. Полковник частично согласился на требования сепаратистов, сообщает ТСН, ссылаясь на онлайн-трансляцию.

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"У меня просьба - выпустите личный состав. Мы оружие не сдадим. Хотите стрелять - стреляйте первым в меня. Хотите - мы выходим, вы идете за нами, мы доходим до нашей части и там сдаем оружие в часть", - предложил Осипов.

Сепаратисты не пошли на компромисс и потребовали, чтобы правоохранители немедленно сдали оружие, которое они вроде собираются опечатать. Однако полковник в очередной раз подчеркнул: "Мы оружие не сдадим!" Как сообщают очевидцы, переговоры продолжаются.



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