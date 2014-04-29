Нам навязывают мысль, что заложники на Донбассе «задержанные», а не захваченные - Канивец

Об этом заявил Олег Канивец, народный депутат Украины, руководитель избирательного штаба кандидата в Президенты Украины Анатолия Гриценко. Так Канивец прокомментировал официальные сообщения и публикации о действиях русских вооруженных группировок на востоке Украины.

«Я читаю новости одного, второго украинского сайта - пишут, что наших военных и кинематографистов на Донетчине «задержали». Даже пресс-секретарь СБУ говорит «задержание». Извините, кто задержал граждан? Кровавые сепаратисты, очевидно управляемые российскими спецслужбами? Это же классическое захват заложников! Именно террористы заявляют, что они «задержали» - а Украина все больше вторил им. Это непростительная ошибка!», - сказал Олег Канивец.

Речь идет не просто о лексическую ошибку, подчеркнул Канивец, а о подмене понятий, которую навязывает российская пропаганда для искажения общественного мнения Украины о действиях сепаратистов.

«Самопровозглашенные мэры-террористы заявляют российским телеканалам, что они «задержали» украинских граждан. Когда это переспівується в украинском информационном пространстве, невольно создается искаженное, снисходительное впечатление о сепаратистов. «Задержанных», в том числе гражданских и женщин, затем жестоко пытают, убивают, явно используют в качестве заложников против государства Украина. Но обществу навязывается законоподібне понятие «задержали» - будто управляемые из России фашисты имели какое-то право это делать. Должны сознательно противодействовать этому пропагандистскому происков Кремля», - отметил Канивец.