Эксперт: Если население отвернется от временной власти Украины, то Россия дойдет до Киева

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Степан Гавриш призывает граждан Украины поддержать власть для сохранения целостности государства.

Об этом он сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

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"Если население отвернется от временной власти Украины, то Россия дойдет до Киева и захватит всю страну", - сказал он. При этом Гавриш признал несовершенство действий нынешней власти, но отметил, что ей сейчас приходится сталкиваться и решать проблемы, которые остались от власти экс-президента Виктора Януковича.

Также Гавриш отметил, что на востоке Украины действительно есть люди, которые идейные и хотят изменений в собственном регионе, но власть пока к ним не прислушивается.