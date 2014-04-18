НАТО отправляет в Балтийское море пять военных кораблей

«НАТО отправляет корабли в Балтийское море для активизации обороны своих восточноевропейских союзников», - говорится в заявлении Альянса.

В целом на Балтику будет отправлена многонациональная группа из четырех минных тральщиков и одного судна обеспечения. Это морская группа быстрого реагирования, состоящая из кораблей Норвегии, Нидерландов, Бельгии и Эстонии, сообщает Радио Свобода.

Кроме того, Канада отправит в Польшу шесть истребителей Королевских ВВС страны CF-18 и 20 штабных офицеров. Об этом сообщил канадский премьер-министр Стивен Харпер.

«Это является ответом на развитие ситуации, честно говоря, на нашу обеспокоенность экспансионизмом и милитаризмом со стороны России во время президентства Владимира Путина», - заявил Харпер.

Ранее Совет НАТО в Брюсселе одобрил пакет мер по усилению безопасности государств Альянса в Восточной Европе за ситуацию в Украине.