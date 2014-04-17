Лаврова возмутили ограничения на въезд россиян на территорию Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал журналистам по итогам четырехсторонней встречи в Женеве в формате Украина-США-ЕС-России.

«Что касается решения о дискриминации граждан Российской Федерации мужского пола определенного возраста в том, что касается возможности приехать в Украину, мы привлекли к этому факту внимание. Это возмутительно, совсем не соответствует тому духу, который наши западные партнеры хотели создать на этой встрече», - сказал Лавров.

Он назвал этот шаг украинской стороны «явно дискриминационным и недружественным».

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 апреля, Государственная пограничная служба ограничила въезд в Украину граждан России в связи с угрозой терактов на территории Украины. По словам помощника председателя Госпогранслужбы Сергея Астахова, информация об ограничении въезда россиян, которую распространила российская авиакомпания “Аэрофлот”, не в полной мере отвечает действительности. Он пояснил, что нет какой-то исчерпывающей категории граждан, которой запрещено в любом случае въезжать в Украину.

“Однако есть определенные ограничения, которые действуют в связи с тем, что есть информация о возможных терактах на территории Украины. В этой связи на государственной границе принимаются максимальные меры безопасности относительно непропускания определенных категорий граждан”, - подчеркнул Астахов.

На вопрос, на самом ли деле в Украину запрещен въезд всем гражданам РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, Астахов ответил: “Скорее всего, такие категории граждан подпадают под категорию рисков, и поэтому компания “Аэрофлот” перестраховалась и рекомендует этой категории граждан воздержаться от поездок в Украину”.

Также Астахов пояснил, кого офицеры Госпогранслужбы могут не пустить в Украину: “Решения о недопущении принимаются на пункте пограничного контроля. Если лицо, которое пересекает границу, докажет, что ему необходимо въехать в Украину и будет иметь для этого подтверждающие документы, которые отвечают действующему законодательству Украины, то таких людей мы будем пропускать». «Но в условиях проведения антитеррористической операции желательно воздержаться от каких-либо поездок”, - добавил Астахов.

Позже Госпогранслужба подчеркнула, что «решения на пропуск граждан России будут приниматься по результатам контроля второй линии». «В первую очередь внимание будет обращаться на полносилых мужчин, которые следуют в Украину по одному или в составе небольших групп», - говорится в заявлении. Указанные ограничения не будут применяться к обслуживающему персоналу транспортных средств заграничного следования, добавили в пограничной службе.