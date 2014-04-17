"Женевская четверка" договорилась об освобождении захваченных зданий в Украине

Об этом говорится в заявлении по результатам встречи в Женеве, переданном агентству УНИАН Департаментом информационной политики МИД Украины.

Согласно заявлению, все стороны встречи – главы внешнеполитических ведомств Украины, США, ЕС и России - обязались воздержаться от любых форм насилия, запугивания или провокационных действий. Участники встречи решительно осудили и отбросили все проявления экстремизма, расизма и религиозной нетерпимости, включая проявления антисемитизма.

Как говорится в заявлении, все незаконные вооруженные формирования должны быть разоружены; все незаконно захваченные здания должны быть возвращены законным владельцам; все незаконно захваченные улицы, площади и другие общественные места в украинских городах и городках должны быть освобождены.

Всем участникам протестов и тем, кто освободит здания и другие общественные места и добровольно сложит оружие, будет гарантирована амнистия, за исключением тех, кто будет признан виновным в совершении тяжких преступлений.

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Договорено, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ будет играть ведущую роль в содействии украинским властям и местным общинам в немедленной реализации этих мероприятий, направленных на деэскалацию ситуации уже в ближайшие дни там, где это наиболее необходимо. США, ЕС и Россия обязуются поддержать эту миссию, в том числе путем предоставления наблюдателей.

Анонсированный конституционный процесс будет всеобъемлющим, прозрачным и ответственным. Он будет включать немедленное начало широкого национального диалога, который будет учитывать интересы всех регионов и политических образований Украины, а также позволит учесть общественное мнение и предложенные изменения, говорится в заявлении.

Участники встречи подчеркнули важность экономической и финансовой стабильности в Украине и выразили готовность обсудить дополнительную поддержку по мере имплементации вышеупомянутых шагов.