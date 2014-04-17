Госпогранслужба ограничила въезд россиян в Украину в связи с угрозой терактов

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Сергей Астахов.

По его словам, информация об ограничении въезда россиян, которую распространила российская авиакомпания “Аэрофлот”, не в полной мере соответствует действительности. Он объяснил, что нет какой либо исчерпывающей категории граждан, которой запрещено в любом случае въезжать в Украину.

“Однако есть определенные ограничения, которые действуют в связи с тем, что есть информация о возможных терактах на территории Украины. В связи с этим на государственной границе принимаются максимальные меры безопасности в отношении непропуска определенных категорий граждан”, - подчеркнул Астахов.

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Отвечая на вопрос, действительно ли в Украину запрещен въезд всем гражданам РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, Астахов отметил: “Скорее всего, такие категории граждан подпадают под категорию рисков, и поэтому компания “Аэрофлот” перестраховалась и рекомендует этой категории граждан воздержаться от поездок в Украину”.

Также Астахов пояснил, кого офицеры Госпогранслужбы могут не пустить в Украину: “Решение о недопуске принимаются на пункте пограничного контроля. Если лицо, пересекающее границу, докажет, что ему необходимо въехать в Украину и имеет для этого подтверждающие документы, которые отвечают действующему законодательству Украины, то таких людей мы пропустим». "Но в условиях проведения антитеррористической операции желательно воздержаться от каких-либо поездок”, - добавил Астахов.

Как сообщал УНИАН, ранее в российской авиакомпании «Аэрофлот» заявили, что власть Украины запретила въезд на территорию страны всем гражданам РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

«Аэрофлот» сообщает пассажирам о жестких ограничениях, наложенных властями на въезд в страну. Согласно официальному сообщению, полученному авиакомпанией, в пересечении государственной границы Украины будет отказано всем гражданам РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет», - говорится в сообщении компании.

Без подтверждающих документов въезд будет разрешен только гражданам РФ, которые направляются семьями с детьми.