NYT: В России говорят неправду о событиях в Украине

Сообщение премьер-министра России Дмитрия Медведева в социальной сети Facebook, которое появилось во вторник утром, было преисполнено ужасом и негодованием.

«В Украине снова пролилась кровь», – написал г-н Медведев, которого некогда называли «добрым полицейским» в противовес твердолобому президенту Владимиру Путину, – «Возникла угроза гражданской войны».

Он призвал к тому, чтобы украинцы сами приняли решение о своем будущем «без узурпаторов, националистов и бандитов, без танков и бронетехники, и конечно без тайных визитов агентов ЦРУ».

Читайте такжеВ Краматорске сепаратисты и "зеленые человечки" захватили 6 БМПТак начался очередной день дезинформации, преувеличений, тайных заговоров, горячей риторики и, местами, откровенной лжи о политическом кризисе в Украине, исходящих из уст представителей высших эшелонов российской власти, которые час за часом, день за днем повторяют подконтрольные власти российские телеканалы.

Эта пропаганда отображает, по мнению политических аналитиков, невиданную ранее дерзость части российских чиновников. И в последнее время она была очень успешной, во всяком случае для российской аудитории, в изображении того, что происходит в восточной Украине как полного хаоса и опасности, хотя именно пророссийские силы сами же и создали такую ситуацию, захватив административные здания и поставив блокпосты на дорогах.

Контролируемые Кремлем российские СМИ, неустанно призывают Украину и международное сообщество наладить ситуацию, для дестабилизации которой, как считают Украина, США и Европейский Союз, Кремль делает всё возможное.

В ООН также не верят России. Во вторник Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в своем отчете заявило о том, что угроза для этнических русских в восточной Украине, о которой всё время говорят российские чиновники и российские СМИ, оправдывая необходимость предприятия Россией военных действий, преувеличена, и что некоторые участники акций протеста в регионе прибыли из России.

С другой стороны, новое украинское правительство и его союзники на Западе, включая США, и сами время от времени предоставляют неправдивую информацию. Так, в последнее время украинские политики делали пустые заявления об усилении действий правоохранительных органов, которого так и не произошло. А во вторник некоторые американские чиновники начали распространять непроверенные фотографии, на которых якобы было изображено, как пророссийские демонстранты в восточной Украине запускали российские ракеты.

Все время по российскому телевиденью показывают вызывающие беспокойство свидетельства агрессии Запада, проявления фашизма и враждебного отношения «нелегитимного» украинского правительства, которое в последнее время казалось совсем бессильным.

Чтобы еще больше разгорячить ситуацию и показать, что Киев готовится к наступлению, кремлевский телеканал Life News предложил награду 15 000 рублей за видео, на котором были бы доказательства мобилизации украинских военных сил в восточной Украине, тем самым давая понять, что этот процесс уже тайно происходит.