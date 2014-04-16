Донецкие регионалы отказались от идеи федерализации в пользу усиления регионов

Об этом говорится в резолюции экстренного съезда депутатов всех уровней, принятой в Донецке, которую цитирует УП.

В резолюции указывается, что "стабилизация ситуации в регионе возможна только при желании власти слышать жителей Донбасса".

Регионалы требуют путем проведения референдума и голосования в парламенте закрепить государственный статус русского языка и расширить финансовую, экономическую и гуманитарную независимость регионов.

Примечательно, что вопрос федерализации страны регионалы заменили расширением полномочий "в рамках унитарного государства".

Они требуют прямых выборов глав местных советов, бюджетную и налоговую автономию, гуманитарную автономию.

Партия регионов считает "недопустимым применение вооруженных сил и спецподразделений для подавления мирных акций".

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Регионалы требуют принять закон об амнистии участников акций на Востоке.

В то же время они призвали тех, кто захватил с оружием админздания, сложить оружие и освободить учреждения.

"Просим вас, сложите оружие и не подвергайте опасности мирных людей, ваших земляков", - говорится в резолюции.