Председатель Донецкой ПР выступает против выхода области из состава Украины

Об этом заявил председатель Донецкой областной организации Партии регионов Николай Левченко, выступая сегодня на чрезвычайном съезде депутатов всех уровней Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, Левченко съезд начал с того, что объявил минуту молчания по земляками, которые погибли в результате беспорядков в минувшие выходные.

Читайте такжеДобкин сказал, что сепаратисты, которые избили его, сначала радостно встречали

Затем объявил, что на съезде присутствует 21 народных депутатов Партии регионов, 109 депутатов областного совета, а также депутаты разных уровней местных советов, всего более 3 тысячи делегатов.

Левченко отметил, что на повестке дня сегодня будет рассмотрен один вопрос - об общественной политической ситуации в стране и Донецкой области.

В своем выступлении он заявил, что сегодня тяжелейший период в истории Украины, рассказал, что в феврале «национально-радикальные группировки с помощью оружия привели к власти в Киеве вчерашнюю оппозицию». По словам Левченко, Партия регионов не смогла быстро на это отреагировать и люди, «не дождавшись быстрых и решительных действий от Партии регионов, сами дали отпор».

Говоря о нынешней власти в Украине, Левченко сказал, что «они с легкостью проглотили Киев и большую часть центральной Украины, но подавились юго-востоком Украины».

Глава Донецкой облорганизации Партии регионов объяснил бездействие партии тем, что «мы были в глубоком политическом нокдауне», но сейчас «крепко стали на ноги на политической арене и готовы вести бой, мы должны защитить интересы Донбасса».

При этом Левченко акцентировал, что те, кто сегодня хотят выхода Донецкой области из Украины, не понимают, что это безумный поступок. По словам Левченко, выход Донбасса из Украины - это как выброситься из окна 10-го этажа, если не устраивают условия ЖЭКа. По мнению Левченко, выпрыгнуть из окна - это быстрее решение проблемы, «но подстелит ли нам кто-нибудь соломки, или мы со всей силы можем шмякнутся мордой об асфальт».

Поэтому, он подчеркнул: «Если правила не устраивают в этом доме, мы должны остаться в этом доме, и мы должны заставить навести в нем порядок».

После выступления Левченко стали выступать представители различных городов Донецкой области, которые также обвиняли действующую власть в невнимании к проблемам Донбасса.

Как сообщал УНИАН, 12-13 апреля вооруженные российские боевики начали провоцировать столкновения на востоке Украины и захватывать административные здания.

14 апреля исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Турчинов утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 апреля "О безотлагательных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины".