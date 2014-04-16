В Украине арестовано более 20 офицеров ГРУ РФ - Наливайченко

Об этом заявил глава СБУ, выступая сегодня на закрытом заседании Верховной Рады, передает LВ.ua со ссылкой на источники в парламенте.

Агентурная сеть, по словам главы СБУ, создавалась 2-3 года. Украинским силовикам удалось арестовать 23 кадровых офицера Главного разведывательного управления России.

Наливайченко также отметил, что ежедневно на телефон доверия СБУ поступает около 600 звонков. Кроме того, по сведениям главы СБУ, протестующих, которые верят, что защищают страну от "майдановцев", не много, сообщает LВ.ua.