СБУ задержала одного из лидеров луганских сепаратистов

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали гражданина Украины «О», по заданию российской спецслужбы, 6-10 апреля организовавшего массовые беспорядки в Луганск, которые сопровождались насилием, погромами, поджогами, захватом административных зданий.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, злоумышленник наладил канал поставок оружия для участников массовых беспорядков и давал им указания терроризировать местных жителей, а также относительно способов противодействия работникам правоохранительных органов.

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Для получения дальнейших инструкций по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине злоумышленник пытался выехать в Российскую Федерацию для встречи со своим «куратором» «Стрелком», известным как кадровый сотрудник ГРУ ГШ ВС РФ Игорь Стрелков.

10 апреля «О» был задержан. СБУ начаты следственные действия в рамках соответствующего уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля СБУ сообщила, что установила личность главаря российской диверсионной группы, которая терроризирует местное население, захватывает административные здания, дестабилизирует общественно-политическую ситуацию в восточных областях Украины.

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Им оказался гражданин РФ, офицер спецназа ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Игорь Стрелков.

Установлено, что в начале марта он прибыл на территорию Крыма и координировал захват российскими военнослужащими и представителями спецслужб РФ воинских частей Вооруженных сил Украины, местных органов власти и управления автономии, похищение военнослужащих, активистов общественных организаций и других граждан Украины и иностранцев, которые находились в Крыму.

Кроме этого, Стрелков вербует граждан Украины для дальнейшего использования в организации и проведении подрывных акций на территории нашего государства.

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Диверсант лично давал указание гражданам Украины «К» и «В» захватить и удерживать здание Харьковской облгосадминистрации, воинские части и подразделения правоохранительных органов с целью завладения оружием в Луганской области.

15 апреля СБУ начала уголовное производство по факту организации гражданином РФ Стрелковым преднамеренного убийства и совершения действий в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, проведении диверсионно-подрывной деятельности, а также организации массовых беспорядков на территории восточных регионов нашего государства.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Луганске сепаратисты захватили здание УСБУ и оружие, которое находилось в управлении.