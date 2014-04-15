Донецкие сепаратисты уничтожили сброшенный с ОГА герб Украины (фото)

В Донецке сепаратисты разбили герб, который был снят ими со здания областной государственной администрации.

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Как сообщал УНИАН, сегодня днем под звуки песни «Русский марш», которая транслировалась через большие колонки, с фасада здания облгосадминистрации пророссийскими митингующими в черных балаклавах и штатской одежде, при этом один человек был в военной форме, был снят и сброшен на землю герб Украины. Массивный герб, размером около двух метров был снят с помощью тросов.

За этим действом возле захваченного здания ОГА наблюдало небольшое количество пророссийских митингующих, которые встретили падение государственного герба ликованием.