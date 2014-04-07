В Донецке сепаратисты разграбили ОГА

Об этом сообщает корреспондент ОстроВа.

Несколько человек с закрытыми масками лицами пронесли по аллее мимо здания ДонОГА три системных блока, а также монитор, завернутые в тряпки. Их попыталась остановить женщина, которая начала выяснять, кто они, и куда несут оргтехнику.

Читайте такжеТарута заявил о государственном перевороте на Востоке Украины "Бухгалтерию сегодня уже разграбили!" – закричала им она.

Как сообщал ранее "ОстроВ", в воскресенье 6 апреля пророссийскими сепаратистами была захвачена ДонОГА. В ночь на понедельник они также заняли здание Управления СБУ по Донецкой области.