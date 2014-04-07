В Донецке сепаратисты разграбили ОГА
21:40, 07 апреля 2014Политика
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Пророссийские сепаратисты выносят из захваченного ими накануне здания Донецкой областной государственной администрации компьютеры и оргтехнику.
В Донецке сепаратисты грабят ОГА / @ostro_v
Об этом сообщает корреспондент ОстроВа.
Несколько человек с закрытыми масками лицами пронесли по аллее мимо здания ДонОГА три системных блока, а также монитор, завернутые в тряпки. Их попыталась остановить женщина, которая начала выяснять, кто они, и куда несут оргтехнику.
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Как сообщал ранее "ОстроВ", в воскресенье 6 апреля пророссийскими сепаратистами была захвачена ДонОГА. В ночь на понедельник они также заняли здание Управления СБУ по Донецкой области.
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