В Донецке начали формирование батальона территориальной самообороны от российской агрессии

10:49, 15 апреля 2014
Политика
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Батальон территориальной обороны Донбасса сообщает что первая партия призывников батальона выезжает для формирования подразделений в часть. 

Батальон будет защищать Донбас от российской агрессии / slavgorod.com.ua

Об этом пишет на своей странице в Facebook один из координаторов народной самообороны Донбасса Семен Семенченко.

Читайте такжеАхметов - сепаратистам: единственное оружие – это переговоры"Призывники будут обеспечены всем необходимым. Ответственные за проведение мобилизационных мероприятий сегодня свяжутся и организуют вторую партию призывников. Вторая партия - отправляется завтра", - говорится в сообщении.

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