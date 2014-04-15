В Донецке начали формирование батальона территориальной самообороны от российской агрессии
10:49, 15 апреля 2014Политика
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Батальон территориальной обороны Донбасса сообщает что первая партия призывников батальона выезжает для формирования подразделений в часть.
Батальон будет защищать Донбас от российской агрессии / slavgorod.com.ua
Об этом пишет на своей странице в Facebook один из координаторов народной самообороны Донбасса Семен Семенченко.
Читайте такжеАхметов - сепаратистам: единственное оружие – это переговоры"Призывники будут обеспечены всем необходимым. Ответственные за проведение мобилизационных мероприятий сегодня свяжутся и организуют вторую партию призывников. Вторая партия - отправляется завтра", - говорится в сообщении.
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