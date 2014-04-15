В Донецке начали формирование батальона территориальной самообороны от российской агрессии

Об этом пишет на своей странице в Facebook один из координаторов народной самообороны Донбасса Семен Семенченко.

Читайте такжеАхметов - сепаратистам: единственное оружие – это переговоры"Призывники будут обеспечены всем необходимым. Ответственные за проведение мобилизационных мероприятий сегодня свяжутся и организуют вторую партию призывников. Вторая партия - отправляется завтра", - говорится в сообщении.