Турчинов поручил Кабмину готовить проведение реформы местного самоуправления – указ

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«Кабинету министров Украины подготовить, внести и организовать сопровождение в Верховной Раде законопроектов о проведении в Украине реформы местного самоуправления и организации власти в регионах, предусмотрев децентрализацию власти и существенное расширение полномочий территориальных общин, формирование исполнительных органов местными советами, расширение материальной и финансовой основы местного самоуправления, действенные механизмы участия общественности в принятии органами местного самоуправления решений, и обеспечить принятие соответствующих законов в трехмесячный срок», - говорится в указе.

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Также документом предусмотрено создание с целью согласования позиций относительно законодательных изменений относительно проведения в Украине реформы местного самоуправления и организации власти в регионах рабочую группу из представителей Кабинета министров Украины, народных депутатов Украины (по согласию), представителей Ассоциации городов Украины (по согласию) и делегированных представителей местного самоуправления и общественности.