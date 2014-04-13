Турчинов поручил Кабмину готовить проведение реформы местного самоуправления – указ
Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал указ, которым поручил Кабинету министров подготовить законопроекты по проведению реформы местного самоуправления.
Текст документа размещен на президентском сайте.
«Кабинету министров Украины подготовить, внести и организовать сопровождение в Верховной Раде законопроектов о проведении в Украине реформы местного самоуправления и организации власти в регионах, предусмотрев децентрализацию власти и существенное расширение полномочий территориальных общин, формирование исполнительных органов местными советами, расширение материальной и финансовой основы местного самоуправления, действенные механизмы участия общественности в принятии органами местного самоуправления решений, и обеспечить принятие соответствующих законов в трехмесячный срок», - говорится в указе.
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Также документом предусмотрено создание с целью согласования позиций относительно законодательных изменений относительно проведения в Украине реформы местного самоуправления и организации власти в регионах рабочую группу из представителей Кабинета министров Украины, народных депутатов Украины (по согласию), представителей Ассоциации городов Украины (по согласию) и делегированных представителей местного самоуправления и общественности.