В Харькове сепаратисты прорвались в здание горсовета

Как передает корреспондент УНИАН, в 17:45 сторонники федерализации прорвали кордон милиции. Сейчас они пробиваются в здание.

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Как сообщал УНИАН, пророссийски настроенные сторонники федерализации Украины, многие из них в масках, ворвались во внутренний двор здания городского совета. Также они собрались возле главного входа и возле входа в здание со стороны улицы Квитки-Основьяненко. Они выбрали со своего числа делегатов, которые якобы будут представлять территориальную громаду Харькова. Они требовали впустить их в сессионный зал для проведения сессии.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес, по имеющейся информации, пригласил представителей сторонников федерализации в свой кабинет и проводил с ними переговоры.