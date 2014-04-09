В Харькове сепаратисты пикетируют суд, где выберут меру пресечения для пророссийских активистов

Около 100 человек пикетируют Киевский районный суд Харькова, где сегодня будут избирать меру пресечения задержанным в ходе освобождения здания ОГА активистам Антимайдана.

Как передает корреспондент УНИАН, люди собрались за воротами забора, который ограждает территорию суда.

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Участники пикета большинство из которых имеют на одежде георгиевские ленточки держат плакаты с надписями «Свободу борцам за справедливость», «Отпустите задержанных», «Свободу задержанным героям», Свободу харьковским активистам», «Нет репрессиям», а также скандируют «Имеем право на честный и открытый суд», «Требуем честного и справедливого суда».

Участники пикета называют задержанных «настоящими защитниками Харькова и требуют немедленного их освобождения.

На территорию суда участников пикета и журналистов, которые прибыли позже 12.30, ссылаясь на отсутствие разрешения руководства суда не пускают. На территорию суда пытался прорваться журналист, имеющий удостоверение одного из одесских изданий. Он залез на ограждающий территорию суда забор и начал требовать впустить всех на территорию и заявлял, что люди готовы к штурму.

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Участники пикета отмежевались от этого молодого человека и назвали его провокатором. Работники милиции вышедшие за территорию суда под руки завели этого человека на территорию. К людям вышел начальник Киевского райотдела милиции Харькова Владимир Ковригин. Он поблагодарил участников пикета за помощь в выявлении провокаторов, а также заверил людей, что милиция будет обеспечивать соблюдение законности.

«Спасибо за то, что вы выявляете провокаторов. Реально сейчас судьи все (находятся в суде — УНИАН) сегодня пять человек, объем работы, когда и кого привезут мы не знаем, потому что это сложности определенные. Но поверьте мне, сегодня нам нужно совместно с вами тихо, мирно осуществить работу судей и чтобы те, кто не по решению суда содержится сегодня ушли домой», - сказал Ковригин.

К собравшимся с просьбой не нагнетать ситуацию также обратились родственники задержанных активистов, которым сегодня будут избирать меру пресечения.

После этих обращений участники пикета прекратили радикальные призывы. По состоянию на 13.35 активисты Антимайдана, которым будут избирать меру пресечения в суд не доставлены.

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Периметр территории Киевского райсуда охраняют работники милиции.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 8 апреля пророссийские активисты захватили здание Харьковской ОГА. 8 апреля утром спецподразделения Национальной гвардии в ходе спецоперации, которая длилась приблизительно 15 минут, освободили помещение ОГА от активистов. Правоохранители задержали 64 человека.