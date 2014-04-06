В Харькове открыли уголовное дело по факту столкновения активистов Евромайдана и Антимайдана

В Харькове по факту стычек активистов Евромайдана и Антимайдана, которые сегодня произошли в районе драмтеатра им. Т.Шевченко, милиция открыла уголовное производство

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью ГУ МВД украины в Харьковской области.

Уголовное производство начато по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

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Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 4 лет.

В ОСО добавили, что «благодяря четкой и слаженной работе сотрудников милиции, конфликт удалось локализировать и не допустить массовых беспорядков».

Как сообщал УНИАН,в Харькове сотрудниками милиции более полутора часа выводили из окружения активистов Антимайдан почти два десятка евромайдановцев.

Антимайдановцы требовали самосуда, и пробиваясь через кордон милиции, пытались бить евромайдановцев.

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В результате этого несколько человек получили травмы, у них разбиты лица. На улице Клочковской еромайдановцев погрузили в атозак.