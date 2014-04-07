Яценюк заявил, что Россия не отводила войска от границ Украины

Россия не отводила свои войска, они находятся в 30 километрах от украинской границы, заявил в понедельник в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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"Данные о том, что Россия отвела свои войска от границы, - это пока ни что иное как проявление признаков того, что они хотят показать, что они, якобы, отвели войска. Но войска находятся в 30-километровой зоне от украинской границы. Фактически никто никаких войск не отводил", - сказал премьер-министр.