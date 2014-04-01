НАТО не подтверждает отвод российских войск от границ Украины

Генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен не подтвердил сообщения об отводе части российских войск от границы с Украиной и еще раз призвал Москву к деэскалации ситуации и началу политического диалога с украинской властью.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Расмуссен заявил журналистам перед началом заседания Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел 28 стран-членов Альянса.

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"К сожалению, я не могу подтвердить, что Россия отводит свои войска. Это не то, что мы видим. И это массивное наращивание войск не может никоим образом способствовать деэскалации ситуации - деэскалации, которую мы все хотим видеть", - сказал Расмуссен.

"Следовательно, я продолжаю призывать Россию отвести свои войска, соблюдать свои международные обязательства и начать конструктивный диалог с Украиной", -прибавил генсек НАТО.

Позже сегодня в штаб-квартире Альянса состоится заседание Комиссии Украина - НАТО, в котором примет участие и.о. министра иностранных дел Андрей Дещица.