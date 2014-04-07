События на Востоке свидетельствуют о недостатках в работе правоохранительных органов - Порошенко

Сегодняшние события в областных центрах Востока Украины свидетельствуют о ряде недостатков в работе правоохранительных органов. Об этом в эфире Громадського радио заявил Петр Порошенко. Недопустимыми, в частности, он назвал действия милиции, которая фактически беспрепятственно сдала сепаратистам помещения Харьковской областной государственной администрации - новость из Харькова поступила прямо во время программы, которую вел Андрей Куликов.

По словам Порошенко, руководству силовых структур необходимо немедленно выехать в восточные регионы страны. "Я уверен, что там должны быть министр внутренних дел, руководитель Службы безопасности», - подчеркнул политик.

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Порошенко допускает, что попытка дестабилизировать ситуацию на Востоке Украины направлена на срыв президентских выборов. «Это - единственная цель, которую ставят иностранные заказчики акций в Луганске, Донецке и Харькове».

«Мы не дадим реализовать этот сценарий. Сценарий отмены препятствования и переноса президентских гонок не пройдет. Украина сформирует сильную президентскую вертикаль, Украина способна действовать эффективно», - отметил Петр Порошенко

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По его мнению, ситуация на Востоке Украины кардинально отличается от той, что была в Крыму, там нет военной базы иностранного государства.

Порошенко ждет быстрые и эффективные действия правоохранительных органов, ближайшие сутки станут тестовыми на предмет их способности защищать закон и Украину.