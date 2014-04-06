Харьковские сепаратисты захватили ОГА

Как передает кореспондент УНИАН, несколько сотен сторонников федерализации в течение 10 минут оттеснили до двухсот милиционеров со щитами, которые охраняли вход в ОГА.

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Сейчас из окна на втором этаже, где находится приемная главы ОГА, один из активистов держит флаг РФ.

Участники штурма скандируют «Беркут», «Милиция – с народом».

В ходе штурма часть сотрудников милиции отошли в сторону.

Как ранее сообщал УНИАН, в Харькове сторонники федерализации начали штурм здания облгосадминистрации.

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После митинга, который проходил на площади Свободы, около полутора тысяч активистов перешли улицу Сумскую, подошли в упор к кордону милиции. В сторону правоохранителей полетели взрывпакеты и петарды.