Харьковские сепаратисты заблокировали улицу и не выпускают активистов Евромайдана

17:37, 06 апреля 2014
Политика
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В Харькове активисты Антимайдана с обеих сторон заблокировали улицу Рымарскую, не выпуская сторонников Евромайдана.

В Харькове сепаратисты не выпускают евромайдановцев / Facebook/Владимир Чистилин

Как передает кореспондент УНИАН, на Рымарской с обеих сторон от драмтеатра им. Т.Шевченко выстроились антимайдановцы. Они выставили поперек дороги автомобили.

Правоохранителям не удается вывести с разъяренной толпы конвойный автомобиль с около десятью евромайдановцами.

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Сотрудники спецподразделений милиции выстроились в корридор и пытаюся увести евормайдановцев вниз к Книжному рынку.

Произошло несколько стычек. В толпе использовался газ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове около тысячи агресивно настроенных пророссийских активистов пикетировали генконсульство России и Польши. Затем они разделились на две части и разошлись по разным направлениям к центру города.

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