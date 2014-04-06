Харьковские сепаратисты заблокировали улицу и не выпускают активистов Евромайдана

Как передает кореспондент УНИАН, на Рымарской с обеих сторон от драмтеатра им. Т.Шевченко выстроились антимайдановцы. Они выставили поперек дороги автомобили.

Правоохранителям не удается вывести с разъяренной толпы конвойный автомобиль с около десятью евромайдановцами.

Читайте такжеВ Харькове сепаратисты бросают в активистов Евромайдана взрывпакеты и камни

Сотрудники спецподразделений милиции выстроились в корридор и пытаюся увести евормайдановцев вниз к Книжному рынку.

Произошло несколько стычек. В толпе использовался газ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове около тысячи агресивно настроенных пророссийских активистов пикетировали генконсульство России и Польши. Затем они разделились на две части и разошлись по разным направлениям к центру города.