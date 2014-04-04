Несуществующий врач из Одессы пожаловался российскому телеканалу на военные поборы

В пятницу вечером в эфире российского телеканала НТВ вышел сюжет под названием «Одесских врачей вынуждают отдавать зарплату на нужды украинской армии». В сюжете рассказывается о том, что одесских медиков в «добровольно-принудительном порядке» вынуждают перечислить однодневный заработок Минобороны, сообщает Думская.net.

В частности, Андрей Тихомиров, который представлен зрителям как врач областного онкологического диспансера, рассказывает следующее: «Всем объявили, что мы должны либо обязаны, не знаю, как это сказать, наверное, в добровольно-принудительном порядке из своей зарплаты, грубо говоря, один рабочий день выделить на нужды нашей украинской армии. Многие боятся показывать такие корешки, рассказывать, что они подписывали, потому что это вплоть до увольнения».

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Репортеры "Думской" обратились за разъяснениями к Сергею Калинчуку, заместителю губернатора, который курирует среди прочего учреждения здравоохранения. Чиновник заверил, что никаких подобных акций, никакого организованного сбора средств, «даже по пять гривен, не говоря уже об однодневной зарплате», в медицинских учреждениях области не проводится.

Кроме того, по информации Сергея Калинчука, человек по имени Андрей Тихомиров в областном онкологическом диспансере не работает. Не соответствует действительности информации и об увольнениях.

То же говорит и главврач диспансера Николай Добровольский.

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Примечательно, что в последнее время многие одесские пользователи социальных сетей начали получать неприличные предложения от людей, которые представляются российскими журналистами. Им предлагается за вознаграждение инсценировать и снимать на мобильные телефоны провокационные сюжеты, например, о том, как боевики «Правого сектора» избивают ветеранов.

Напомним, недавно трансляция телеканала НТВ в Украине была запрещена.

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