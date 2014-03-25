Киевский суд запретил трансляцию 4 российских телеканалов

Сегодня Киевский окружной административный суд принял постановление, в соответствии с которым должна быть приостановлена трансляция российских телеканалов в Украине на время рассмотрения исков Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания к компании, которая является основным транслятором этих каналов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Виктория Сюмар.

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По ее словам, речь идет о телеканалах РТР, «Первый канал», «Россия-24», НТВ.

Сюмар отметила, что завтра Нацсовет «даст соответствующие разъяснения, что это (речь идет о постановлении суда - УНИАН) означает для кабельных операторов».

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Как сообщал УНИАН, Нацсовет по телерадиовещанию подал иск в суд относительно соответствия украинскому законодательству программ некоторых российских телеканалов. Предлагается признать не отвечающими законам Украины и Европейской конвенции о трансграничном телевидении программы ряда телеканалов, в частности, “Первого канала”, “РТР-планета”, “Россия-24” и НТВ.