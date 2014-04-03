Турчинов: делается все для вывода из Крыма всех украинских военных и их семей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы «Шустер Live».

«Этот вопрос для нас очень важен», - сказал спикер и напомнил, что Министерство обороны и Кабмин получили приказ обеспечить достойные условия для семей военнослужащих.

«Я не говорю, что это люкс, но это пансионаты, санатории , дома отдыха», - добавил Турчинов.

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В тоже время, добавил он, множество граждан в Крыму не желают признавать оккупацию и на них оказывается давление для принятия ими российского гражданства.

«Многие люди покидают Крым, покидают свои дома. Это трагедия», - сказал и.о. Президента.

Так, для этих людей создается специальный резерв рабочих мест для выходцев из Крыма, отметил он. Кроме того, сейчас в Одесской и Херсонской областях разворачиваются лагеря для беженцев.