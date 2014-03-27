СНБО: Военное вмешательство РФ в Украину с Приднестровья - «достаточно угрожающее»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на брифинге заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Виктория Сюмар.

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«Что касается Приднестровья и угрозы на том направлении – там ситуация достаточно угрожающая. По нашим данным, именно этому региону Россия уделяет особое внимание, и все это делается с целью организации беспорядков в Одессе. Этот регион достаточно важен сегодня для России для того, чтобы создать так называемый «пояс безопасности» для Крыма с юга, обеспечив Крым питьевой водой и, возможно, доходя до востока Украины», - отметила Сюмар.