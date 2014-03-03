В Одессе беспорядки у здания облгосадминистрации (фото)

У здания облсовета около двух тысяч человек. «Антимайдановцев» примерно тысяча и около 700 «евромайдановцев». Одни поют гимн Украины, другие кричат «Яко с нами бог». В воздухе повисло нервное напряжение, сообщает Думская.

Петр Луцюк сказал, что эпизод со снятием флага получит правовую оценку. Заявление о преступлении внесено в ЕРДР.

Несколько минут назад на спецлинию милиции «102» позвонил неизвестный, и сообщил, что в здании Одесской областной государственной администрации заложена бомба. Сейчас к зданию на проспекте Шевченко, в экстренном порядке съезжаются сотрудники правоохранительных сил, спасатели и медики.

К сторонникам Украины подошли 30-40 человек с палками. Пророссийские активисты подтянули резервы с саперными лопатками. Дело идет к драке. Ее пытаются остановить руководители милиции.

Конфликтующие стороны выстроились друг против друга, громко спорят и поют гимны. В руках и у тех, и у других дубинки, саперные лопатки, палки с ввинченными шурупами. Между ними стоят три кордона милиции. Подъехало еще три бусика с правоохранителями. Похоже, милиционеры наконец начали работать.