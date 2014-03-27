Тимошенко идет в президенты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Киеве.

”Я планирую баллотироваться на должность президента Украины” – подчеркнула Тимошенко.

По ее словам, 29 марта состоится съезд партии ”Батькивщина”, на котором Тимошенко будет просить официально поддержать ее кандидатуру на высшую должность в государстве.

Читайте такжеУкраинцы рассказали, за кого будут голосовать на выборах президента - опрос”Я думаю, сегодня все понимают, сколько вокруг моего кандидатства в президенты ведется разговоров. Я внимательно читаю Facebook, другие источники, и хорошо знаю о достаточно большой волне вопросов, почему я приняла решение баллотироваться”, - сказала Тимошенко.

Она отметила, что есть шесть причин, которые вынуждают ее принять решение идти в президенты. По словам Тимошенко, она понимает, что нужно делать для реанимации экономики. Также Тимошенко считает, что она является одним из немногих политиков, которые знают и могут действительно побороть правление олигархата в стране, восстановить законность в стране, побороть коррупцию.