Фракция КПУ и частично фракция ПР покинули сессионный зал во время выступления Яценюка
11:01, 27 марта 2014Политика
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Все депутаты из фракции КПУ и частично из фракции Партии регионов покинули сессионный зал Верховной Рады во время выступления премьер-министра Украины Арсения Яценюка.
Фракция КПУ и частично фракция ПР покинули сессионный зал во время выступления Яценюка
Как передает корреспондент УНИАН, на данное время Яценюк выступает с докладом, в котором называет цифры, свидетельствующие о финансовой катастрофе в Украине, к которой привели действия предыдущей власти.
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