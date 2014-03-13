У нападавших на банк в центре Киева изъят арсенал оружия – ГСО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента Государственной службы охраны при МВД Украины.

По их данным, сегодня, 13 марта, около 2-х часов ночи в центре Киева возле одного из банков появилась группа неизвестных в масках в количестве более 20 человек, вооруженных огнестрельным оружием, которые имели при себе инструменты для резки металла.

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«Когда неизвестные попытались зайти в помещение, работник Государственной службы охраны при ГУМВД Украины в Киеве и гражданский охранник банковского учреждения, которые осуществляли его охрану, обеспечили себе безопасность, закрывшись в отдельном служебном помещении, и средствами связи сообщили в соответствующие органы о чрезвычайной ситуации», - отмечается в сообщении.

На место происшествие немедленно прибыли несколько мобильных групп задержания Госслужбы охраны и бойцы спецподразделения милиции «Сокол».

«В результате операции, которая длилась несколько часов, все нападавшие были задержаны, разоружены и доставлены в одно из райуправлений столичной милиции», - подчеркнули в ГСО.

Расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, ранее милиция информировала, что группа в количестве 38 человек проникла в здание одного из банков, который находится на улице Московской в Печерском районе столицы. Сигнал о проникновении в здание поступил на пульт охраны в 20.20.

Правонарушители были выведены из здания и доставлены к отделу милиции. В настоящее время их личности устанавливаются. В милиции отметили, что задержанные не позиционируют себя с какой-то политической силой.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 194 (Преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.